البنك المركزي يعتمد شركة جديدة لتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية

أعلن البنك المركزي السعودي الترخيص لشركة تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهي: شركة «طويق» الدولية المالية، وذلك لتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المرخص لها من قِبل البنك لتقديم خدمات المدفوعات 23 شركة، إضافة إلى حصول 5 شركات على موافقة أولية.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي في تمكين قطاع التقنية المالية، من خلال السماح بدخول أنشطة جديدة، لتعزيز استقرار ونمو القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدر من متطلبات رقابية وإشرافية، وبما يتوافق مع دور البنك في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وشدد البنك المركزي السعودي على سعيه المستمر لدعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وبما يُحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

ونوه إلى مساهمة هذه الخطوة في تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية، بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية، هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.

ونبه إلى أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل البنك المركزي، مشيراً إلى إمكانية التحقق من ذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.