أسعار_النفط ترتفع مع تجديد #أوبك+ الالتزام بخطط خفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعدما أكدت السعودية التزام مجموعة أوبك+ بتخفيضات الإنتاج فضلا عن إمكان اتخاذ المزيد من الخطوات لتحقيق توازن في السوق، وذلك رغم المخاوف من حدوث ركود عالمي والقلق من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الصين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان نفيه أمس الاثنين لصحة تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أشار إلى أن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) تدرس زيادة الإنتاج. وقاد التقرير الأسعار لهبوط خمسة في المئة.

وصعد خام برنت 97 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 88.42 دولار بحلول الساعة 1435 بتوقيت جرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.19 دولار تعادل 1.5 بالمئة إلى 81.23 دولار.