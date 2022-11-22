“التأمينات الاجتماعية” بالتعاون مع ” #سدايا” تتيح خدمة تجويد البيانات عبر تطبيق ” #توكلنا_خدمات”

أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" استعراض البيانات التأمينية لمشتركي القطاعين العام والخاص عبر تطبيق "توكلنا خدمات".

ويمكن لعميل التأمينات الاجتماعية الاستفادة من هذه الخدمة عبر تطبيق "توكلنا خدمات" من خلال الدخول إلى الخدمات العامة واختيار خدمة "تجويد البيانات" ثم الانتقال إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واستعراض بيانات الاشتراكات والأجور وتعديل مدد الاشتراك عند الحاجة.

ويأتي هذا التعاون في إطار التكامل بين الجهات والهيئات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة والمتناغمة مع رؤية المملكة 2030، حيث أصبح بإمكان عميل المؤسسة استعراض بياناته التأمينية التي تشمل ملخصات الخبرات النشطة وغير النشطة وتفاصيل بيانات الاشتراكات والأجور، كما توفر للعميل طلب تعديل بيانات مدد الاشتراك النشطة واستعراض بطاقة العمل مع إمكانية مشاركتها.

فيما يأتي هذا التعاون من "سدايا" ضمن جهودها نحو تمكين التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يعد تطبيق "توكلنا خدمات" المُمكّن الرقمي الموثوق والآمن لتسهيل جميع جوانب الحياة اليومية للمواطن والمقيم والزائر.

يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفي إطار التحول الرقمي الكبير الذي تشهده نجحت في الارتباط والتكامل مع أكثر من 90 جهة مما سهل تبادل ومشاركة المعلومات بين مختلف الجهات والقطاعات، كما نجحت المؤسسة بتحويل 99% من خدماتها إلى خدمات إلكترونية بشكل كامل، بما أسهم بدوره في وصول المؤسسة لمرحلة الإبداع وتحقيقها للمركز الثالث على مستوى القطاع المالي والاقتصادي والسادس على مستوى الجهات الحكومية في نتائج قياس التحول الرقمي الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية لعام 2022م.