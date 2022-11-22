الكويت تؤكد أهمية التنسيق الدائم للسياسات النفطية بين أعضاء “أوبك”

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، أهمية التنسيق الدائم والمستمر للسياسات النفطية بين الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وضرورة ضمان استقرار أسواق النفط العالمية وتأمين إمداد فعال واقتصادي ومنتظم للنفط وصناعاته حول العالم.

جاء خلال لقاء وزير الخارجية الكويتي اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” هيثم الغيص، حيث قدم الأخير استعراضا للجهود التي يقوم بها بالتنسيق مع جميع الدول الأعضاء في المنظمة في إطار النهوض بالمنظمة ومواجهة تحدياتها المستقبلية والمساعي الدولية للحفاظ على توازن أسواق النفط واستقرارها.