صحيفة إسبانية: مستقبل رونالدو بين نيوكاسل والدوري السعودي

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن هناك وجهتين مفاجئتين للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد فسخ عقده من قبل إدارة مانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مستقبل كريستيانو رونالدو يتمثل إما في الاستمرار في إنجلترا أو الذهاب إلى الدوري السعودي.

وأوضحت أن الوجهتين المحتملتين لـ رونالدو هي إما نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أو النصر السعودي، وهما تابعين للمالك نفسه، محمد بن سلمان، وريث عرش المملكة العربية السعودية.

وكان نيوكاسل يونايتد قد أغرى رونالدو بالفعل الصيف الماضي للظفر بخدماته، بينما اعترف رونالدو قبل أيام بأنه رفض عرضًا ضخمًا للعب في السعودية في الصيف.