فرنسا يكتسح أستراليا برباعية في كأس العالم

اكتسح منتخب فرنسا نظيره أستراليا برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وبتلك النتيجة يرفع منتخب فرنسا رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة جدول الترتيب، فيما يحتل الدنمارك الوصافة بنقطة ويحتل منتخب تونس المركز الثالث بنقطة، ويحتل المنتخب الأسترالي المركز الأخير بلا نقاط.

وتقدم المنتخب الأسترالي في الدقيقة التاسعة عن طريق كريج جودوين، بعد عرضية تابعها بتسديدة في الشباك، قبل أن يتعادل أدريان رابيو في الدقيقة 27 من عُمر المباراة برأسية رائعة سكنت الكرة من خلالها الشباك.

وفي الدقيقة 32 يسجل أوليفيه جيرو الهدف الثاني لمنتخب فرنسا بعد تمريرة رائعة من رابيو وضعته أمام المرمى الخالي ليسدد الكرة بقوة وتسكن الكرة الشباك مُعلنا جيرو تقدم فرنسا بهدفين مقابل هدف.

وأهدر مبابي فرصة محققة بعد تمريرة عرضية من جريزمان من الجهة اليُمنى تابعها مبابي بتسديدة ولكن أعلى العارضة، قبل أن يتعاطف القائم مع منتخب فرنسا بعد رأسية من لاعب منتخب أستراليا في الوقت بدل الضائع لينتهي الشوط بتقدم فرنسا بهدفين مقابل هدف.

في الشوط الثاني، واصل المنتخب الفرنسي سيطرته على اللقاء، حتى سجل الهدف الثاني عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 68 من عمر اللقاء برأسية رائعة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 71، يسجل جيرو الهدف الرابع للمنتخب الفرنسي الذي فرض سيطرته على المباراة تماما رغم تقدم منتخب أستراليا في بداية المباراة.