الإمارات: أي تهديد من مليشيات الحوثي للدول المجاورة يعد عدوانًا مباشرًا وسيقابله رد مباشر من #التحالف_العربي #عاجل

أكدت دولة الإمارات أن هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية تشكل تهديدًا خطيرًا على الملاحة الدولية.

وقال نائب مندوبة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن، إن مليشيات الحوثي شنت هجمات إرهابية بواسطة طائرات مسيرة على منشآت وسفن نفطية في اليمن.

وأضاف أن أي تهديد من مليشيات الحوثي للدول المجاورة يعد عدوانًا مباشرًا على تلك الدول وسيقابله رد مباشر من التحالف العربي.

وأشار نائب مندوبة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن إلى أن الحل السلمي هو المسار الطبيعي لإنهاء الأزمة اليمنية، متابعا: “مستمرون في تقديم الدعم لتحسين الأوضاع المعيشية في اليمن”.

وأكد أن مليشيات الحوثي تعمدت إفشال مسار المفاوضات منذ بداية الأزمة اليمنية.