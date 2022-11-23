“#حساب_المواطن” يوضح الإجراء المتبع حال وفاة أحد التابعين للمستفيد الرئيسي #عاجل

كشف برنامج "حساب المواطن" عن الإجراء المتبع حال وفاة أحد التابعين المسجلين في حساب المستفيد.

وأوضح "حساب المواطن" ، في رده على استفسار أحد المتابعين على حسابه "خدمة المستفيدين" على"تويتر"، أن على المستفيد تحديث البيانات الخاصة به في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

وأشار إلى أنه بمجرد تحديث بيانات المستفيد سوف تصبح حالة التابع "غير مؤهل"، ويمكن في هذه الحالة حذفه من التابعين المسجلين في الحساب.

نتائج الأهلية

على جانب آخر، أعلن برنامج حساب المواطن، عن صدور نتائج الاهلية للدفعة الـ61 (شهر ديسمبر 2022م).

وذكر البرنامج أنه يمكن التحقق من نتائج الأهلية لدفعة ديسمبر من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية.

كان برنامج حساب المواطن، أعلن في 15 نوفمبر الجاري، عن البدء باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة الـ60 (نوفمبر 2022م).