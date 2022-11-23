انفجار بمدخل مدينة #القدس المحتلة يُسفر عن 7 إصابات على الأقل

وقع انفجار صباح اليوم الأربعاء عند مدخل مدينة القدس المحتلة.

ووفقاً لـ" العربية"، فقد أدى الانفجار الذي وقع بمحطة للحافلات إلى 7 إصابات على الأقل.

على جانب آخر، استشهد طفل وأصيب العديد من الفلسطينيين فجر اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام عشرات الآليات العسكرية لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية ومحاصرتها للمنازل الفلسطينية .

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن الطفل أحمد أمجد شحادة استشهد برصاص الاحتلال وأصيب أربعة شبان آخرين بجروح وصفت بعضها بالخطيرة خلال اعتداء الاحتلال على نابلس كما أصيب العشرات حالات اختناق جراء إطلاق الاحتلال للقنابل الصوتية والغازية المسيلة للدموع بالإضافة إلى استهداف قوات الاحتلال لسيارات الإسعاف بالرصاص.

وأفادت مصادر فلسطينية أن عملية الاقتحام الواسعة تمت لتأمين عمليات اقتحام المستوطنين لنابلس .