وظائف_شاغرة في الشؤون الصحية بوزارة #الحرس_الوطني

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن وفر 12 وظيفة.
وأوضحت الشؤون الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)عن توفر وظائف شاغرة للجنسين لحملة الثانوية فأعلى بالرياض.
تفاصيل وطريقة التقديم :
المسمى الوظيفي:
– سائق (العدد 12 وظيفة).
الشروط:
1- شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.
2- رخصة قيادة – المعدات الثقيلة (سارية الصلاحية).
3- خبرة لا تقل عن سنة.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/05/02هـ الموافق 2022/11/26م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي (ثم اختيار قسم Training):
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