وظائف_شاغرة في الشؤون الصحية بوزارة #الحرس_الوطني

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن وفر 12 وظيفة.

وأوضحت الشؤون الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)عن توفر وظائف شاغرة للجنسين لحملة الثانوية فأعلى بالرياض.

تفاصيل وطريقة التقديم :

المسمى الوظيفي:

– سائق (العدد 12 وظيفة).

الشروط:

1- شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.

2- رخصة قيادة – المعدات الثقيلة (سارية الصلاحية).

3- خبرة لا تقل عن سنة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/05/02هـ الموافق 2022/11/26م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (ثم اختيار قسم Training):

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