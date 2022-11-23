تراجع أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يسجل 88 دولاراً للبرميل

انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنسبة 0.16% أو بنحو 14 سنتًا إلى 88.22 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.19% أو 15 سنتًا إلى 80.80 دولار للبرميل.

وكشف تقرير معهد البترول الأمريكي الصادر أمس الثلاثاء انخفاض مخزونات النفط 4.8 مليون برميل تزامنًا مع تراجع مخزونات البنزين بمقدار 450 ألف برميل، في حين صعود مخزون المقطرات 1.1 مليون برميل.