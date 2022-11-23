وظائف_شاغرة بـ الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للجنسين

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن توفر وظائف شاغرةفي عدد من التخصصات للعمل في الرياض.
وأوضحت عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) .
التفاصيل والشروط:
الوظائف:
1- مدير الأداء والتميز التشغيلي:
– درجة البكالوريوس يفضّل درجة الماجستير في تخصص (الإدارة الصحية، اللغة الإنجليزية، إدارة الجودة، إدارة الأعمال، الإدارة المالية، الهندسة، إدارة المشاريع).
– الشهادات المهنية في قياس الأداء والتحليل والجودة.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في قياس وتحليل الأداء.
2- صحفي:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الإعلام، الاتصال والإعلام) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات كصحفي أو مراسل.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/04/29هـ الموافق 2022/11/23 وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- مدير الأداء والتميز التشغيلي:
2- صحفي: