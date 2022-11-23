‏”‎#الزكاة_والضريبة” توضح خطوات التحقق من المستحقات لسدادها #عاجل

حددت الزكاة والضريبة والجمارك ، خطوات التحقق من المستحقات لسدادها

وأوضحت الهيئة، أنه يمكن التحقق من جميع المستحقات (غير المدفوعة أو المدفوعة جزئياً)، من خلال الحساب، وذلك من خلال الدخول على قسم الخدمات العامة، ثم الضغط على أيقونة "الفواتير غير المدفوعة".

وردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على استفسار بشأن الخطوات المتبعة للتحقق من المستحقات الواجب سدادها وفقاً لرقم فاتورة السداد.

ولفتت إلى أن المكلف بالسداد يتلقى إشعار الفوترة في أيقونة المراسلات، حيث يظهر فيه رقم السداد والمبلغ المستحق، ويتم الدفع عن طريق خدمة الدفع سداد باستخدام الرمز 020.