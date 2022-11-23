استقرار أسعار #الذهب وتراجع #الدولار

شهدت أسعار الذهب عالمياً ، استقرارا خلال تعاملات الأربعاء قبيل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، مع متابعة عدد من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة.

العقود الآجلة للذهب

وسجلت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر نحو 1796.70 دولار للأوقية.

التسليم الفوري

وبلغ سعر التسليم الفوري في تمام الساعة 10:13 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، 1740.88 دولار للأوقية.

العقود الآجلة للفضة

على جانب آخر، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 0.48% عند 21.15 دولار للأوقية، كما صعد سعر البلاتين للتسليم الفوري 0.20% عند 992.73 دولار، وزاد سعر البلاديوم 1.14% إلى 1880.46 دولار.

مؤشر الدولار

بينما انخفض مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية - بنسبة 0.19% إلى 106.95 نقطة.