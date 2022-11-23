وزير #الصناعة: استراتيجية الابتكار تدعم #الناتج_المحلي وترفع صادرات #المملكة

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن ما حصل في منظومة البحث والتطوير من إعادة هيكلة بدأنا نلمس نتائجه.

وأوضح وزير الصناعة، أن استراتيجية الابتكار ستدعم الناتج المحلي وسترفع من صادرات المملكة.

وأكد "الخريف": نحتاج أن يتعرف الباحثون على اولويات الاستراتيجية الصناعية والتحديات المتعلقة بها مثل الطاقة وتحلية المياة الأدوية والصناعات العسكرية والثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها وأن نضبط المنافسة لكي تخدم هدف التكامل بين القطاعات لتحقيق نمو مستدام

وأشار إلى أن إطلاق مشروع مصانع المستقبل تهدف إلى التركيز على التقنية، وهناك تركيز على صناعات معينة لابد أن نعيها في أبحاثنا.

وقال وزير الصناعة ، إن المملكة ، تملك مقومات تجعل من حقها أن تكون طموحاتها كبيرة وأن تحقق أهداف كبيرة.

وأضاف خلال مؤتمر الشراكات المستدامة لوزارة التعليم، أن ما حدث في منظومة البحث والتطوير والابتكار من إعادة هيكلة وخلق التناغم المطلوب بين مكونات هذه المنظومة لتحقيق عائد اقتصادي منها، أمر أصبح واقع.

وأشار إلى أن الأولويات التي تم تحديدها في منظومة البحث والتطوير والابتكار، تتضمن الريادة في الطاقة والصناعة والتي تعني التقدم على الآخرين.

وافتتح وزير التعليم ويرافقه وزير الصناعة والثروة المعدنية ووزير الاستثمار ووزير الاقتصاد والتخطيط ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة معرض الابتكارات الواعدة الذي يقام على هامش فعاليات ‎مؤتمر الشراكات المستدامة.