المرور يستعرض مزايا وطرق الوصول إلى خدمة #إسقاط_المركبة_إلكترونيا عبر #أبشر

تمكن خدمات المرور الأفراد من إسقاط المركبة إلكترونيا عبر منصة أبشر دون التزامات مالية وذلك خلال المدة التصحيحية التي تنتهي في 1 مارس 2023م

المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة

وقال المرور السعودي عبر تويتر: "استفد من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة من سجلاتك، وذلك من خلال منصة ⁧‎أبشر⁩".

مزايا الخدمة:

.تنفيذ الخدمة إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية.

. إسقاط المركبة من سجلاتك فوراً.

. لا يوجد التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية.

تحسين المشهد الحضري لمدن ومناطق المملكة

طريقة الوصول للخدمة: