المرور يستعرض مزايا وطرق الوصول إلى خدمة #إسقاط_المركبة_إلكترونيا عبر #أبشر

تمكن خدمات المرور الأفراد من إسقاط المركبة إلكترونيا عبر منصة أبشر دون التزامات مالية وذلك خلال المدة التصحيحية التي تنتهي في 1 مارس 2023م
المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة
وقال المرور السعودي عبر تويتر: "استفد من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة من سجلاتك، وذلك من خلال منصة أبشر".
مزايا الخدمة:
- .تنفيذ الخدمة إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية.
- . إسقاط المركبة من سجلاتك فوراً.
- . لا يوجد التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية.
- تحسين المشهد الحضري لمدن ومناطق المملكة
طريقة الوصول للخدمة:
- الدخول لخدمة إسقاط المركبات المهملة والتالفة في منصة أبشر
- استعراض المراكز المعتمدة
- التوجه للمركز وتسليم المركبة واللوحات
- إعطاء المركز رمز التأكيد المرسل على جوالك