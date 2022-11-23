الأخبار المحلية

#المرور يستعرض مزايا وطرق الوصول إلى خدمة #إسقاط_المركبة_إلكترونيا عبر #أبشر

متابعات الوئام
23 نوفمبر 2022 · < 1 minute

تمكن خدمات المرور الأفراد من إسقاط المركبة إلكترونيا عبر منصة أبشر دون التزامات مالية وذلك خلال المدة التصحيحية التي تنتهي في 1 مارس 2023م

المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة

وقال المرور السعودي عبر تويتر: "استفد من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة من سجلاتك، وذلك من خلال منصة ⁧‎أبشر⁩".

مزايا الخدمة:

  • .تنفيذ الخدمة إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية.
  • . إسقاط المركبة من سجلاتك فوراً.
  • . لا يوجد التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية.
  • تحسين المشهد الحضري لمدن ومناطق المملكة

طريقة الوصول للخدمة:

  • الدخول لخدمة إسقاط المركبات المهملة والتالفة في منصة أبشر
  • استعراض المراكز المعتمدة
  •  التوجه للمركز وتسليم المركبة واللوحات
  • إعطاء المركز رمز التأكيد المرسل على جوالك