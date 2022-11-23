بريطانيا: #روسيا تستخدم الطائرات الإيرانية لتعويض صواريخ كروز

قالت وزارة الدفاع البريطانية، في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الحرب في أوكرانيا: إن روسيا تستخدم طائرات درون إيرانية للتعويض عن افتقارها لصواريخ كروز.

وأوضحت سبتمبر الماضي، نشرت القوات الروسية المئات من الصواريخ ضد أوكرانيا، بما في ذلك ما يطلق عليه " طائرات درون كاميكازي"، وأن هذا التوجه أحزر نجاحا محدودا.

وتابعت: أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية معظم طائرات الدرون، وأهداف الهجمات بطائرات الدرون هي أهداف عسكرية تكتيكية بصورة أساسية بالاضافة إلى شبكة الكهرباء الأوكرانية. مع ذلك، طالب قادة روس مؤخرا أن تستهدف طائرات الدرون الإيرانية المنشآت الطبية والهجوم عليها بالذخيرة الموجهة. وأضافت الوزارة أنه لم يتم شن هجمات بطائرات كاميكازي منذ عدة أيام. وأوضحت الوزارة أنه من المرجح أن ينفد مخزون روسيا الحالي قريبا للغاية، ولكنها من المحتمل أن تسعى لاعادة التزود بهذه الطائرات.