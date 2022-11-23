مستشفى متنقل في منفذ #سلوى لفحص المسافرين إلى #قطر

دشن مستشفى سلوى العام، التابع لشبكة الخدمات الصحية الطرفية، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، عربة العيادات المتنقلة في منفذ سلوى الحدودي السعودي مع دولة قطر.

وتستقبل العربة المتنقلة الحالات الخفيفة والمتوسطة في عياداتها المختلفة، كما توفر للمراجعين والزوار من مشجعي كأس العالم فحوصات السكري والضغط وعلاجها، إضافةً إلى لقاح الإنفلونزا الموسمية للراغبين في التطعيم.

ويعمل مستشفى سلوى العام على تقديم الرعاية الصحية طوال فترة كأس العالم للعام 2022م، بالتعاون مع تجمع الأحساء الصحي، ومشاركة الهلال الأحمر السعودي، وعدد من الجهات ذات العلاقة على مدار 24 ساعة.