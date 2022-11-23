ضبط وافدتين مخالفتين تجريان عمليات #إجهاض في #الرياض #عاجل

ضبطت “صحة الرياض”، وافدتين مخالفتين تقومان بعمليات الإجهاض، وذلك من خلال شقة سكنية اتخذت في جنوب الرياض لهذا الغرض، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية، وبمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني.

وقامت الإدارة المساعدة للالتزام في “صحة الرياض” بضبط الوافدتين واللتين تقومان بعمليات الإجهاض وسط بيئة لا توفر الحد الأدنى من الاشتراطات الطبية والصحية، وذلك في تجاوز خطير يهدد صحة وسلامة المرضى، ويخالف أنظمة المملكة.

ولفتت صحة الرياض إلى أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.

وجاء ذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية، بضبطهما وإحالتهما للنيابة، لمخالفة المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف أو بإحداهما.

كما تم ضبط مواد طبية منتهية الصلاحية، ومواد طبية للمساعدة على الإجهاض، ومواد مجهولة المصدر.

وأكدت صحة الرياض على استمرار جولاتها التفتيشية المفاجئة وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على @SaudiMOH937.