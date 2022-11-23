أول حالة وفاة و69 إصابة بـ«جرثومة شديدة المقاومة» في دولة عربية

سجلت دولة عربية أوّل حالة وفاة بجرثومة «شيغيلا»، وسط تزايد الإصابات الجديدة بهذه الجرثومة.

وأعلنت السلطات الصحية في تونس وفاة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، جراء إصابتها بهذه الجرثومة، إلى جانب تسجيل 69 إصابة، تم نقلهم إلى المستشفى، وتماثلوا جميعاً للشفاء.

وسجلت السلطات الصحية في تونس خلال الأيام الأخيرة، تزايدا في عدد الإصابات بجرثومة «شيغيلا» أو « shigella sonnei»، التي ظهرت من جديد، في عدد من مناطق البلاد، بعد سنوات من اختفائها، خاصة بين صفوف الأطفال.

وتنتقل هذه الجرثومة عبر لمس الأشخاص المرضى، أو استهلاك مياه ملوثة، وتتضمن أعراضها: الإسهال الحاد والدموي في بعض الأحيان، وآلام البطن الشديدة، والحمى، والغثيان، إلى جانب ارتفاع الحرارة.

وبحسب مختصين في علوم الكائنات الدقيقة، فأن «شيغيلا» هي بكتيريا تصيب الجهاز الهضمي، وتسبب الجفاف لدى الأطفال، إلى جانب مضاعفات صحية خطيرة تؤدي للوفاة.

واختفت هذه الجريمة لفترة طويلة ، خاصة في ظل تحسن ظروف الحياة، وجودة المياه على وجه التحديد، قبل أن تعود للظهور في تونس بقوة منذ نحو شهر، وتسجل المعامل الطبية أكثر من 200 حالة إصابة بها في مختلف أنحاء البلاد.

وأرجع هؤلاء المختصون عودتها إلى أنها «أصبحت شديدة المقاومة للأدوية والمضادات، مقارنة بما كانت عليه قبل سنوات».