النفط يخسر أكثر من دولار بفعل محادثات تحديد سعر “الروسي”

انخفضت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل، اليوم الأربعاء، بينما تبحث مجموعة الدول السبع وضع سقف سعري للنفط الروسي فوق المستوى الذي يجري تداوله عنده حاليا.

وخسرت العقود الآجلة لخام برنت دولارين، أي 2.26 بالمئة، إلى 86.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 1153 بتوقيت جرينتش بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.57 دولار، أي 1.94 بالمئة، إلى 79.38 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود كلا الخامين أكثر من دولار للبرميل في وقت سابق من اليوم لكنهما "تخليا عن مكاسبهما إثر تقارير بأن السقف الذي ستفرضه مجموعة السبع على (سعر) النفط الروسي قد يكون أعلى من المستوى الذي يجري تداوله عنده في الوقت الحالي" وفقا لما قاله جيوفاني ستاونوفو محلل السلع الأولية لدى يو.بي.إس.