الاحتلال_الإسرائيلي يهدم مدرسةً بـ #الخليل ومنزلاً في #نابلس

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مدرسةً في جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بعد أن أجبرت الطلبة والمدرسين على الخروج منها.

وأفاد منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، في تصريح صحفي، بأن جرافات الاحتلال أقدمت على هدم مدرسة فلسطينية بعد اقتحامها وإخراج الطلبة منها بالقوة والاستيلاء على أثاثها وهي المدرسة الوحيدة في المنطقة التي يدرس بها طلبة منطقة مسافر يطا التي يستولي على أرضها الاستيطان بشكل يومي من خلال توسيع المستوطنات القريبة منها، لافتاً النظر إلى أن مئات الطلبة باتوا بدون مدرسة.

في السياق هدمت جرافات الاحتلال منزلاً في قرية بيت دجن في مدينة نابلس بعد اقتحام آليات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة، وذلك في إطار مساعي الاحتلال للاستيلاء على 11 ألف دونم من أراضي القرية بعد استكمال هدم المزيد من المنازل التي وضعها الاحتلال على قائمة الهدم.