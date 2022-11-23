«ترقبوا بشائر الخير».. #الأرصاد تزف بشرى سارة لسكان #مكة

زف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، بشرى بشأن طقس مكة المكرمة.

وكتب «القحطاني» على «تويتر»: «نترقب بشائر الخير على منطقة مكة المكرمة وسواحلها». وأضاف: «أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وسوف نوافيكم بتفاصيل الحالة على مدار الساعة».

واختتم بقوله: «نسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، ويعمّ بنفعها أرجاء الوطن».

وقبل نحو ساعة، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار قد تؤدي إلى جريان السيول، على أجزاء من عدة مناطق في المملكة، وذلك من مساء اليوم الأربعاء وحتى بعد غد الجمعة.

وذكر المركز الوطني أن «مخرجات النماذج العددية لا تزال تشير إلى احتمال هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، من مساء اليوم الأربعاء إلى الجمعة».

وأوضح أن الحالة المطرية تشمل أجزاء من مناطق: العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والطائف والليث والمدينة المنورة وينبع ووادي الفرع والعيص والعلا وتبوك وأملج وتيماء.