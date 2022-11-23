قصف روسي على #أوكرانيا يسفر عن قتلى ومصابين وانقطاع المياه والكهرباء

قصف الجيش الروسي عدة منشآت للبنية التحتية في العاصمة الأوكرانية كييف، وسُمع دوي انفجارات عديدة وضخمة هناك، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية قبل قليل.

وأكد فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، وقوع هذا القصف، وكتب على «تليغرام» لمواطني العاصمة: «ضربات صاروخية على البنية التحتية الحيوية في مدينة كييف. ابقوا في الملاجئ حتى انتهاء حالة التأهب الجوي».

وأعلنت الإدارة العسكرية الأوكرانية وقوع 3 قتلى و6 جرحى جراء القصف الروسي على كييف. بينما قالت مصادر أوكرانية أخرى إن هذه الضربات الروسية نجم عنها انقطاع إمدادات المياه عن العاصمة.

وامتد القصف الروسي ليشمل مدينة لفيف، بحسب عمدة الأوكرانية، الذي أكد أن «الغارات الروسية تركت المدينة بدون تيار كهربائي».

ولم يقتصر تأثير الضربات على الداخل الأوكراني فحسب، وامتد ليشمل مولدوفا المجاورة، التي أعلن نائب رئيس وزرائها حدوث انقطاع واسع في التيار الكهربائي بالبلاد نتيجة الضربات الروسية على أوكرانيا.