اتفاق على التعاون في عدة ملفات بين الكلية الأمنية و«تعليم الروضة»

استقبل مدير عام كلية الملك فهد الأمنية، اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، داخل مكتبه في مقر الكلية، وفداً من مكتب التعليم في الروضة التابع للإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، برئاسة مدير المكتب، الأستاذ سهم بن ضاوي الدعجاني، بحضور اللواء خالد السرحاني، نائب مدير عام الكلية، والعميد محمد السليم.

حضر اللقاء من مكتب التعليم كل من: المساعد للشؤون المدرسية، الأستاذ مصلح بن محمد العصيمي، والمساعد للشؤون التعليمية «بنين»، الأستاذ رشيد بن عبدالله البداح، والمساعد للشؤون التعليمية «بنات»، الأستاذة نورة بنت محمد السحيباني.

ورحب مدير عام الكلية في بداية اللقاء بضيوفه الكرام، وتحدث عن الدور العظيم للمعلم، المتمثل في بناء العقول لأجيال المستقبل الذين هم عماد الأمة، مقدماً شكره لمدير المكتب على هذه الزيارة، التي ستخرج بنتائج جيدة بما يعود بالنفع على أبنائنا الطلاب والطالبات في مدارس سكن الكلية بشكل خاص، ومدارس المكتب بشكل عام.

وتحدث مدير المكتب، الأستاذ سهم الدعجاني، عن الأدوار العظيمة لرجال الأمن في مملكتنا الغالية من جميع النواحي، وبالذات في حفظ الأمن، كاشفاً عن أن الهدف من هذه الزيارة هو بحث أوجه التعاون مع قيادات الكلية، بما يخدم أبنائنا الطلاب والطالبات.

وقال المساعد للشؤون التعليمية «بنين»، الأستاذ رشيد البداح، أن رغبة إدارة المكتب تتمثل في الاستفادة من المنشآت الموجودة في مدارس سكن الكلية لتفعيل بعض الأنشطة الطلابية في مدارس البنين والبنات على حد سواء.

وقدم المساعد للشؤون المدرسية، الأستاذ مصلح العصيمي، شكره لقيادة الكلية على الاهتمام المستمر بالمباني المدرسية وتجهيزها، وتهيئة كل الظروف لنجاح العملية التعليمية.

وكشفت المساعد للشؤون التعليمية «بنات»، الأستاذة نورة السحيباني، عن رغبتها في الاستفادة من الكفاءات الأمنية الموجودة في الكلية، لتقديم محاضرات توعوية للطلاب والطالبات في مجالات عدة، من بينها أضرار المخدرات, والأمن الفكري، وغيرها من البرامج.

ويضم سكن كلية الملك فهد الأمنية 5 مدارس، 3 منها للبنات، و2 للبنين، ويقدر عدد الطلاب والطالبات فيها ما يقارب 1500 طالب وطالبة.

وفي ختام الزيارة، قدم مدير عام كلية الملك فهد الأمنية درع الكلية لقيادات مكتب التعليم بالروضة، مثمناً لهم هذه الزيارة.