في 8 دقائق فقط.. اليابان تقهر الماكينات الألمانية في المونديال #كأس_العالم #Qatar2022 #FIFAWorldCup

تغلب المنتخب الياباني على ألمانيا بهدفين لهدف واحد اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لكأس العالم.

وتقدم جوندوجان لألمانيا في الدقيقة 33 من ضربة جزاء، وتعادل ريتسو دوان لليابان في الدقيقة 75، وأضاف تاكوما أساتو الهدف الثاني في الدقيقة 83.

ألمانيا كان لها السيطرة في الشوط الأول واستحوذوا عليه بصورة كاملة وأضاعوا عدد من الفرص لكن الوضع تبدل تمامًا في الشوط الثاني واستفاق المنتخب الياباني وسيطر على اللقاء بشكل كامل.

وغابت الخطورة الألمانية بشكل كامل في الشوط الثاني في الوقت الذي أضاع المنتخب الياباني أكثر من فرصة وكان قريب من الخروج بنتيجة أكبر.