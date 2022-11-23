عاصفة حب لـ #السعودية من كل عواصم العرب بعد انتصار #الأخضر (فيديو)

نشرت قناة «السعودية» العامة مقطع فيديو يظهر الفرحة الكبيرة التي انتابت غالبية شعوب المنطقة العربية، بعد الفوز الذي حققه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 21- في كأس العالم قطر 2022.

وتضمن الفيديو الذي جاء ضمن برنامج «ديرتنا»، اليوم، لقطات عفوية تعبر عن مشاعر جياشة أبداها الأخوة والأشقاء في مختلف أنحاء العالم العربي، بمناسبة الفوز التاريخي للمنتخب السعودي.