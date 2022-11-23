«هجوم نوعي» على البرلمان الأوروبي بعد إعلانه روسيا «راعية للإرهاب»

تعرض البرلمان الأوروبي إلى «هجوم سيبراني»، بعد ساعات من إعلانه قراراً باعتبار روسيا «دولة راعية للإرهاب».

واعتمد البرلمان الأوروبي، اليوم، قراراً غير ملزم قانونياً بالاعتراف بروسيا «دولة راعية للإرهاب»، بسبب العملية العسكرية الجارية في أوكرانيا، وذلك عبر تصويت أُجري خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.

وأيد 494 عضواً في البرلمان الأوروبي القرار السالف الذكر، بينما عارضه أو امتنع عن التصويت بشأنه 102 عضواً.

واقترحت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الاعتراف بالبرلمان الأوروبي بصفته «راعيا للحماقة»، رداً على قراره السابق.

وكتبت «زاخاروفا» على «تيليغرام»: «اقترح الاعتراف بالبرلمان الأوروبي كجهة راعية للحماقة».