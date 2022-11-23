دع المكان أفضل مما كان

‏ليس المقصد "نفايات" بل القصد (قمامة الألفاظ البذيئة) التي تُترك في الأماكن العامة وفي السوشل ميديا وخصوصاُ مع نشوء مساحات تويتر ..

‏حيث بدأ العراك السلوكي المبطن تحت مسميات كثيرة، الدكتور والأستاذ والمثقف وكلهم يجمعهم صفة ( المشكل/جي ).

‏وكأن السوشل ميديا كشفت عنهم قناع الألقاب!!.

‏من سوء حظ البشر أن الحروب ليست وحدها من تضع العالم على صفيح ساخن بقرب برميلٍ من البارود.

‏بل أخلاقيّات المجتمع هي من تحدد ذالك..

‏وهذه الأزمة الأخلاقية المنتشرة بيننا وفي مجتمعاتنا تشي بحالة سقوط غالبة لبعض قيم ذاك المجتمع وبعض مبادئه، وتجد كثيرا من الداعمين لها والمروجين ..

‏هذه الآفات هي الداء الأشرس الذي دب في مفاصل بعض المجتمعات، وهو مؤذنٌ بالهلاك .. إن لم تم التدارك. لا اقول إن ذلك حادث جديد السبب والأثر , بل هو نتاج تراكمات عديدة عبر عقود طويلة , سعت فيها قوى وأفراد إلى تنحية قيم هذه المجتمعات ومبادئها وثوابتها والعمل على استبدالها بغيرها من المعاني المادية.

‏ونحن اليوم نرى تلك المقاصد تجتاح المساحات فتُهدر الكرامات ويُراق ماء الحياء على جنباتها ..

‏فهي لا تبني إنسانا ولا تقيم أخلاقا للأسف.

‏لم يمتدح القرأن الكريم الإنجازات المادية ولا الشهادات والأنساب بل أخلاق الأمم هي الأساس.

‏كم من أمم انهارت , بل تلاشت , على الرغم من كبير تقدمها وعتو قوتها , لأنها ضيعت أخلاقها وتهاونت في مبادئها وثوابتها . ومن حولنا مجتمعات , صارت خواء من الداخل , ينخر فيها الفراغ الروحي والجوع القيمي , وانعدام الأخلاق , والآن رغم تقدمنا الوطني وما نفعله من مقتدرات عالمية و اقتصادية ونضوج إلا أن لدينا من يحاول ارجاعنا للوراء بسوء الأخلاق وهذا مسموع في مساحات تويتر التي أظهرت الأفكار على السطح وأصبحت حارات للشللية والمعارفية والدينيجية والتفاخرية والسرمدية الذين يتواجدون لساعات طويلة وكأنه مُلزم بالظهور وهو لا يفقه شيء !

‏فلا نكاد نرى مساحات يشع منها الضوء الأخضر ونجد فيها صفوة النخبة والأحاديث الموثوقة ، وبالكاد تستطيع أن تخرج الغث من السمين في فضاء إلكتروني هربتَ إليه للاسترواح من ضوضاء الحياة فوجدت ذاتك قد وقعت في فخ الضوضاء المعرفية المغذّاه بنوازع النرجسية التجريدية من كل معلومة وإلتزام أخلاقي .