ألمانيا تخسر لأول مرة مباراة افتتاحية بعد التقدم من 1994

حقق منتخب ألمانيا رقما سلبيا بعد السقوط أمام اليابان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد خليفة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم 2022.

وسقط المنتخب الألمانى لأول مرة بعد تسجيله الهدف الافتتاحي في مباراة بكأس العالم منذ 1994 ضد بلغاريا، والذى كان ألمانيا تقدمت أيضا بركلة جزاء بتوقيع لوثار ماتيوس، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وحقق منتخب اليابان فوزا كبيرا على نظيره منتخب ألمانيا بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد خليفة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم 2022 والتي تضم معهما إسبانيا، وكوستاريكا