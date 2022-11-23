قائد المنتخب الياباني: #السعودية ألهمتنا لهزيمة الألمان #المانيا_اليابان

عبر مايا يوشيدا قائد المنتخب الياباني، مساء اليوم الأربعاء، عن سعادته بهزيمة المنتخب الألماني 2-1.

وقال في تصريحات إعلامية بعد المباراة: "فوز السعودية على الأرجنتين جعلنا نثق أننا حتى لو تأخرنا في النتيجة قادرين على العودة وتحقيق الأنتصار على ألمانيا".

وأضاف: "نجحنا في العودة وتحقيق الفوز على ألمانيا بعد التأخر بهدف".

وصعق المنتخب الياباني نظيره منتخب ألمانيا بالفوز عليه 2-1، لحساب المجموعة الخامسة من كأس العالم FIFA قطر 2022™ على ستاد خليفة الدولي.

وأنهت ألمانيا الشوط الأول بهدف إيلكاي غوندوغان 33 من ركلة الجزاء، لكن اليابان ضربت بقوة في الشوط الثاني فسجل لها ريتسو دوان 75 و أسانو 83.