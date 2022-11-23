عرض قميص خسارة #ميسي التاريخية أمام #السعودية للبيع.. تعرف على السعر

عرض قميص الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ارتداه في خسارة منتخبه الأرجنتين أمام السعودية 2-1 في مونديال فطر 2022 بسعر خيالي.

وأعلنت شركة "AC Momento" التي تعقد مزادات على قمصان لاعبي كرة القدم، عن بيع قميص ميسي بمبلغ 57 ألف يورو، أي ما يعادل تقريبًا 222 ألف ريال سعودي.

ووصل سعر قميص دي ماريا إلى 9300 ريال، بينما يُعرض قميص رودريغو دي بول بـ3800 ريال، وباريديس بـ3100 ريال.

ويلاقي المنتخب السعودي نظيره البولندي يوم السبت، فيما تلعب الأرجنتين مع المكسيك مساء اليوم ذاته.

وهزم الأخضر الأرجنتين في أولى مباريات اليوم الرابع من كأس العالم 2022، بثنائية صالح الشهري وسالم الدوسري.