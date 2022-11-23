غارات جوية تركية على #مخيم_الهول السوري.. وأنباء عن فرار داعشيات

أفادت وسائل إعلام كردية، بأن هناك غارات جوية تركية استهدفت قوات حماية مخيم الهول، الذي يضم عوائل تنظيم داعش شمالي سوريا، مشيرة إلى ورود وأنباء عن فرار نساء داعشيات من المخيم.

وذكر إعلام كردي، أن فوضى كبيرة شهدها مخيم الهول الذي يأوي آلاف العائلات لعناصر تنظيم داعش، بعد 3 غارات جوية تركية استهدفت المخيم.

واستهدفت طائرة حربية تركية بثلاث غارات مخيم الهول شرقي الحسكة الواقعة شمال سوريا، فيما استهدفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، بالأسلحة الثقيلة قرية عين دقنة وبيلونية شرقي عفرين بريف حلب الشمالي.