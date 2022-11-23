بشعار «يزهى بك».. #موسم_حائل يطلق فعالياته في المغواة غداً

تنطلق، غداً الخميس، فعاليات منتزه المغواة لموسم حائل 2022 تحت شعار «يزهى بك»، الذي يتضمن أنشطة رياضية وترفيهية وسياحية وثقافية تستمر حتى 23 من ديسمبر المقبل.

ويحتوي منتزه المغواة على الكثير من الفعاليات المتنوعة، إذ تحتضن منطقة للأطفال يعيش بها الطفل مغامرات وأنشطة تفاعلية، وفيها تحديات الرماية والليزر والترامبولين وبرج المغامرة، وفعالية كرة القدم العائمة وتسلق الجدران ولعبة القفز الهوائية ومنطقة المهارات الحركية وألعاب كرنفالية، والمعرض العلمي الترفيهي والألعاب الرياضية وألعاب الفيديو الافتراضية.

ويشتمل منتزه المغواة أيضاً على ساحة وجلسات للطعام والشبة، ومسابقة للطهي، وعرض الدراجات، وحفلات موسيقية، وعروض للدراجات النارية بأنواعها، وقرية لهواة كرة القدم ومشجعي كأس العالم، إضافة إلى بطولة كأس موسم حائل لرمي السهام الذي يقام بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسهام خلال الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر المقبل، وبطولة كأس موسم حائل لسباق الهجن الذي يقام بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن يوم 10 ديسمبر، وغيرها من الفعاليات التي تبرز حائل كمنطقة تتمتع ببنية تحتية قوية، قادرة على استضافة الفعاليات الإقليمية والدولية.

وأتاح موسم حائل مساحة للرحلات البرية والتخييم، دعماً لشركات الرحلات المحلية، عن طريق توفير خيارات تخييم واستكشاف للزوار، حيث يستهدف الموسم تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية تتماشى مع المواسم السعودية، إذ يسعى إلى تفعيل مواقع الصيد والتخييم، وإيجاد فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، وتطوير عروض سياحة المغامرات، وتطوير بنية تحتية مستدامة في المنطقة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وجذب الزوار من داخل المملكة وخارجها.

بشار إلى أن منتزه المغواة سيفتح أبوابه للزوار يومياً من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثانية عشرة صباحاً، عدا يومي الجمعة والسبت، إذ تستمر الفعاليات حتى الساعة الثانية صباحاً.