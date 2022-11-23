إسبانيا تكتسح كوستاريكا بسباعية في كأس العالم 2022‪

اكتسح منتخب إسبانيا نظيره كوستاريكا بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم.

وسجل الهدف الأول للمنتخب الإسباني داني أولمو في الدقيقة 11 من عمر المباراة قبل أن يسجل أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 21 من عمر اللقاء ثم سجل فيران توريس الهدف الثالث من ركلة جزاء بالدقيقة 31 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 54 يسجل فيران توريس الهدف الرابع قبل أن يسجل جافي في الدقيقة 75 من عمر اللقاء الهدف الخامس.

وسجل كارلوس سولير سادس أهداف إسبانيا في الدقيقة 90 قبل أن يختتم موراتا الأهداف بهدف سابع منح الماتادور فوزا كبيرا في افتتاح مبارياته بكأس العالم.

منتخب إسبانيا أصبح في الصدارة برصيد ثلاث نقاط ثم اليابان بنفس الرصيد بعد الفوز على ألمانيا ثم ألمانيا بلا نقاط ثم كوستاريكا.