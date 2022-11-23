المسحل يوقع عقد رعاية «أديداس» لقمصان الأخضر

وقّع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل عقد الشراكة بين الاتحاد وشركة adidas وذلك على هامش حفل عقد الرعاية الذي أقيم بمقر الشركة الرسمي بأكاديمية سباير بالدوحة، بحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي خالد الثبيتي والأمين العام إبراهيم القاسم.

وشهد حفل التوقيع من جانب adidas كبير إداريي منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا آرثر هولد، والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلال فارس ونائب رئيس الأسواق الناشئة رايتشل هاوارد.

وبموجب هذه الاتفاقية سترعى adidas قمصان المنتخبات الوطنية بدءًا من مطلع العام المقبل 2023 وحتى عام 2026 إلى جانب ظهور إعلامي لشعارها على جميع منصّات الوسائل الإعلامية.

واعتبارًا من مارس 2023 ستكون adidas المورّد الوحيد لجميع ملابس التدريب والمباريات الخاصة بالمنتخبات الوطنية السعودية بما في ذلك فريق الرجال والنساء ومختلف الفئات السنيّة.

وتأتي اتفاقية الشراكة ضمن جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو مزيد من التطوير الذي تشهده الكرة السعودية في السنوات الأخيرة، وذلك من خلال تعزيز التعاون والشراكة مع الشركاء الذين يساهمون في هذا الأمر وهو ما يصب في صالح الكرة القدم في المملكة.