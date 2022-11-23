المسحل: ضم ميسي إلى الدوري السعودي؟ سأتحدث بعد كأس العالم

سلط ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الضوء على إمكانية ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى منافسات الدوري السعودي، موضحًا أنه ينوي التحدث في هذا الصدد، لكن بعد نهاية منافسات كأس العالم 2022

وأشار ياسر المسحل، رئيس اتحاد كرة القدم في المملكة العربية السعودية، إلى حلم التعاقد مع ليونيل ميسي، كاشفًا أنه يود التعليق على هذا الأمر، بعد أن تنتهي منافسات مونديال قطر.

وقال المسحل في تصريحات لصحيفة "La Nacion" الأرجنتينية: "انضمام ميسي إلى الدوري السعودي؟ أريد أن أتحدث عن هذا الأمر بعد نهاية كأس العالم".

وفي سياق منفصل، أضاف ياسر المسحل: "هدفنا في كأس العالم؟ نريد إظهار أن كرة القدم السعودية وصلت إلى مستويات عالية في السنوات الماضية.. نرغب في أن يكون هذا المستوى متزامنًا مع تحقيق نتائج جيدة، دون الضغط على اللاعبين".

وأتم: "لدينا 9 لاعبين سبق لهم اللعب في كأس العالم، كما يضم المنتخب السعودي، لاعبين من الفريق (الهلال) الذي حقق كأس أمم آسيا مرتين في آخر 3 سنوات.. إنهم يريدون بالفعل، تجاوز ما تحقق في روسيا 2018".