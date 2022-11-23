تقرير: المنتتخب السعودي يبدأ إجراءات استبدال الشهراني والفرج

بدأت إدارة المنتخب السعودي إجراءات استبدال الثنائي المصاب ياسر الشهراني وسلمان الفرج بحسب إذاعة "يو إف إم" السعودية

وتعرض الثنائي للإصابة خلال الفوز التاريخي الذي حققه المنتخب السعودي على حساب الأرجنتين ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس العالم 2022

وبحسب إذاعة "يو إف إم" السعودية فإن إدارة السعودي بدأت إجراءات استبدال لاعبيها المصابين ياسر الشهراني وسلمان الفرج

وغادر الشهراني مدينة الدوحة القطرية صوب عاصمة السعودية الرياض عقب مغادرة معسكر المنتخب والخروج من قائمة كأس العالم 2022

وأعلن المنتخب السعودي إجراء الشهراني عملية جراحية في غدة البنكرياس تكللت بالنجاح

واصطدم ياسر الشهراني بزميله محمد العويس في إحدى الكرات المشتركة خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني من مباراة الأرجنتين والسعودية

فيما أفاد الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقعه أن الفحوصات الطبية التي أجريت لسلمان الفرج كشفت عن وجود إصابة في عظمة الساق

وتعرض الفرج لإصابة في الركبة بعد مرور نصف ساعة من اللقاء قبل أن يستكمل المباراة ثم يستبدل في الوقت بدل الضائع في الشوط الأول من مواجهة الأرجنتين