طرح الدفعة الأولى من تذاكر #السوبر_الإيطالي في #السعودية.. تعرف على الموعد

أعلن الحساب الرسمي لفعاليات موسم الدرعية 2022 عن طرحَ الدفعة الأولى من تذاكر كأس EA SPORTS السوبر الإيطالي، التي تحتضنها المملكة للمرة الثالثة، وتجمع فريقي أي سي ميلان وإنتر ميلان، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في 18 يناير 2023م، ضمن فعاليات النسخة الثانية لموسم الدرعية، وذلك للزوار وعشاق الرياضة وكرة القدم من داخل وخارج المملكة عبر الموقع الرسمي للموسم من خلال الرابط: https://diriyahseason.sa/ar، على أن يتم طرح الجزء المتبقي من التذاكر في وقت لاحق سيتم الإعلان عنه.

ويتيح موسم الدرعية بنسخته الثانية الفرصة أمام عشاق كرة القدم في المملكة وخارجها الاستمتاع بلحظات كروية، ومباراة من العيار الثقيل في أحد أكثر الديربيات شهرة حول العالم، بين عملاقي مدينة ميلانو، حيث يضم الفريقان كتيبة من أبرز نجوم كرة القدم الإيطالية والعالمية، وسيتنافس الفريقان وجهاً لوجه على كأس السوبر الإيطالي في مسابقة ملحمية في الرياض، وسيواجه الإنتر حامل كأس إيطاليا الحالي، بطل الدوري ميلان في مباراة حاسمة؛ لاقتناص الكأس الأولى في موسم 2022/23م.

وتعود منافسات نهائي كأس (EA SPORTS) السوبر الإيطالي إلى المملكة بعد أن استضافته في عام 2018م بمدينة جدة، وحينها توّج يوفنتوس باللقب على حساب أي سي ميلان بهدف نظيف، والثانية عام 2019م، وكانت في العاصمة الرياض، وحينها حصد لاتسيو اللقب أمام يوفنتوس بثلاث أهداف لهدف واحد.

ويتصدر فريق يوفنتوس قائمة الفرق الأكثر تتويجاً بكأس السوبر الإيطالي بـ 9 ألقاب، يليه أي سي ميلان بـ 7 ألقاب، ثمّ إنتر ميلان بـ 6 ألقاب، وصولاً للاتسيو بـ 5 ألقاب، حيث فاز ميلان بلقب النسخة الأولى عام 1988م على حساب سامبدوريا، فيما حصد الإنتر لقب النسخة الأخيرة عام 2021م بعد الفوز على يوفنتوس.