بعد توقعات بهطول #أمطار.. “#الدفاع_المدني” لسكان #مكة: ابتعدوا عن أماكن تجمع #السيول والأودية

‏أعلنت فرق الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة جاهزيتها واستعداداتها الميدانية للتعامل مع أي بلاغات واردة إثر الحالة المطرية الحالية والمتوقعة على محافظات المنطقة، وسرعة الاستجابة لها، التي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء.

ودعت إلى الابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم محاولة تجاوزها، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.