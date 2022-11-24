ارتفاع أسعار الذهب في المملكة اليوم.. وعيار 24 يسجل 211 ريال للجرام

ارتفعت أسعار الذهب المسجلة اليوم الخميس بشكل طفيف، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 185.14 ريال، 49.37 دولار، وعيار 18 وصل إلى 158.69 ريال، 42.32 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 211.59 ريال، 56.42 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 193.96 ريال، 51.72 دولار.

سعر الجنيه الذهب

جاء سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم كالآتي:

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21: 1763 ريالاً، ما يعادل (470 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22: 1847 ريالاً، ما يعادل (492 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 24: 2015 ريالاً، ما يعادل (537 دولار