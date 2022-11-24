تنبيه #عاجل من “#حساب_المواطن” بشأن موعد صرف دفعة شهر ديسمبر المقبل

أوضح برنامج حساب المواطن، موعد صرف الدعم المخصص للدفعة 61 ، دفعة شهر ديسمبر المقبل.

وأكد "حساب المواطن" أنه سيتم صرف الدعم المخصص لمستحقي هذه الدفعة واللذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر.

وأشار برنامج حساب المواطن إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي: (أضغط هنا)

على جانب آخر، كشف برنامج حساب المواطن عن إمكانية حذف عقد الإيجار المنتهي وإضافة العقد الجديد في حساب المستفيد.

وأكد أنه في حال وجود عقد إيجار موحد بإمكان المستفيد التوجه إلى أيقونة “إدارة المرفقات”، واختيار نوع المرفق “عقد إيجار إلكتروني موحد من شبكة إيجار”.

وتابع أن الخطوات تشمل أيضاً الضغط على أيقونة “حفظ”، وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه.