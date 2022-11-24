تراجع أسعار #النفط.. و #برنت إلى 85.20 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، قرب أدنى مستوياتها في شهرين.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 21 سنتا، أو بنسبة 0.3 %، لتسجل 85.20 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بحلول الساعة 0431 بتوقيت جرينتش، 16 سنتا، أو 0.2 %، لتسجل 77.78 دولار للبرميل.

ويعد سقف السعر الذي اقترحته مجموعة الدول السبع على النفط الروسي أعلى من مستويات التداول الحالية، مما قلص المخاوف من شح الإمدادات.

وأدى الارتفاع الأكبر من المتوقع في مخزونات البنزين الأميركية وتوسيع قيود كوفيد-19 في الصين إلى زيادة الضغوط النزولية.