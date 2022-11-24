إغلاق 253 منشأة ومصادرة وإتلاف 3.504 كيلو من المواد الغذائية في #حائل

نفّذت أمانة منطقة حائل ‏خلال الربع الأول والثاني والثالث من عام 2022م أكثر من 16 ألف جولة رقابية ميدانية ومازالت مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، للتأكد من تقيدها بالأنظمة والاشتراطات البلدية وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة ومحافظاتها.

أوضح ذلك المشرف العام على الإعلام والتواصل المؤسسي المهندس سعود بن فهد آل علي مبيناً أن الفرق الرقابية قامت بـ 16.070 جولة ميدانية مجدولة على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

أسفرت عن ضبط ومخالفة وإغلاق 253 منشأة مخالفة، وإنذار 4.058 منشأة لم تكتمل اشتراطات الامتثال لديها، كذلك تم مصادرة وإتلاف 3.504 كجم و610 لتر وعدد 430 علبه (حبه) من المواد الغذائية التالفة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف المهندس آل علي أن أمانة المنطقة من خلال جولاتها الرقابية تهدف إلى رفع مستوى الامتثال لدى المنشآت الغذائية والتجارية والصناعية والتأكد مـن جودة الخدمة المقدمة وتطبيق كافة الاشتراطات، حيث بلغت درجة امتثال المنشآت فيها 98.45%.

وأكد على استمرار تكثيف الجولات الرقابية على جميع المنشآت التي تعني بالصحة العامة على مدار الساعة وتطبيق العقوبات من إغلاق وفرض غرامات مالية للأنشطة المخالفة.

ودعى الجميع إلى الإبلاغ عند وجود أي ملاحظات عبر منصة بلاغات بلدي 940 وذلك لمدينة صحية وممتثلة.