ارتفاع أسعار #الذهب بمقدار 10.35 دولار

صعدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد نشر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي).

العقود الآجلة للذهب

وزادت العقود الآجلة لشهر ديسمبر للذهب في بورصة نيويورك بحلول الساعة 07:39 بتوقيت موسكو، بمقدار 10.35 دولار، أو بنسبة 0.59% إلى 1755.95 دولار للأونصة.

العقود الآجلة للفضة

وشملت الارتفاعات العقود الآجلة للفضة لشهر ديسمبر بنسبة 1.19% لتصل إلى 21.622 دولار للأونصة، وفقا لبيانات التداول.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي صدر مساء الأربعاء، أن الهيئة التنظيمية ترى أنه من المناسب إبطاء معدل الزيادة في سعر الفائدة قريبا.