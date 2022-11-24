234×60
الأخبار المحلية

بتوجيه من #ولي_العهد.. إخلاء طبي للاعب #ياسر_الشهراني من #الدوحة للعلاج بالرياض (#فيديو) #عاجل

24 نوفمبر 2022 · < 1 minute
ياسر الشهراني

نشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو يوثق لحظة نقل لاعب المنتخب الوطني ياسر الشهراني بواسطة طائرة الإخلاء الطبي من الدوحة إلى الرياض لاستكمال العلاج.

وأوضحت وزارة الدفاع في تغريدة على "تويتر"، أن عملية الإخلاء الطبي تمت بتوجه من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء.

وكان "الشهراني" قد تعرض لإصابة في أثناء مباراة المنتخب الوطني الأولى ضد الأرجنتين ، بعدما اصطدم بحارس المرمى محمد العويس.