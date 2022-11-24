صحة_جدة ترفع جاهزيتها تحسبا لاستقبال الحالات الطارئة الناتجة عن #الأمطار

أعلنت صحة جدة رفع جاهزيتها تحسبا لاستقبال الحالات الطارئة الناتجة عن الأمطار، وفقًا لـ"الإخبارية".

وفي وقت سابق دعا المركز الوطني للأرصاد، أهالي محافظة جدة، إلى الانتباه وعدم استخدام الجوال أثناء البرق والرعد، وعدم المجازفة بمطاردة الأمطار.

وقال المختص في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، لقناة الإخبارية، إنه متوقع زيادة الأمطار على جدة خلال اللحظات القادمة، وتكون الأمطار من متوسطة إلى شديدة الغزارة على الطريق الرابط بين جدة وينبع.

ونصح العقيل، أهالي شرق محافظة جدة الابتعاد عن الأودية وتجمعات المياه، واتباع تعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، وكذلك الابتعاد عن أعمدة الإنارة.