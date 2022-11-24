إيقاف نشاط 4 شركات في مجال الموارد البشرية والاستقدام لهذا السبب

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إيقاف نشاط 4 شركات تعمل في مجال الموارد البشرية والاستقدام، وذلك لمخالفتهم أنظمة ولوائح الامتثال لقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أمس، أن ذلك يأتي ضمن جهودها في المتابعة والرقابة المستمرة على قطاع الاستقدام، للتأكد من تطبيق القرارات الصادرة عنها، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع.

وتواصل منصةَ «مُساند» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عملها في تطوير قطاع الاستقدام، وتوفير خدمات متعددة، لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد، وحل الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية.

ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بقطاع الاستقدام، من خلال الاتصال على الرقم الموحّد «19911»، أو عبر تطبيق الوزارة المتوفر عبر أجهزة الهواتف الذكية.