إعلان #حالة_الاستنفار لرفع آثار #الأمطار في #جدة

أعلنت أمانة محافظة جدة، حالة الاستنفار القصوى بكامل تجهيزاتها، لتنفيذ الخطة الميدانية لمواجهة الحالة المطرية، ورفع آثار الأمطار التي شهدتها المحافظة وتجاوزت كميتها 60 مليمتراً.

وتواصل الأمانة أعمالها الميدانية لحين انتهاء الحالة المطرية، وبمشاركة نحو 2564 عاملاً وموظفاً ونحو 960 آلية ومعدة.

وأسفرت الجهود الميدانية حتى الآن عن سحب تجمعات المياه ورفع المخلفات الناجمة عن الحالة المطرية المستمرة في الهطول من صباح اليوم في عددٍ من المواقع، وذلك عبر فرق العمل الموزعة على نطاق 16 بلدية فرعية و 13 مركزاً للإسناد، وذلك ضمن الخطة المعتمدة لموسم الأمطار الحالي.