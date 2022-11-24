وظائف_شاغرة بشركة تطوير التعليم القابضة

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.)، عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير مشروع

الوصف الوظيفي

المساهمة ببناء كراسات الشروط والمواصفات لمبادرة ومشاريع القطاع

مساندة الجهات المالكة للمشروع في مرحلة مراجعة العروض الفنية والمالية للمشاريع والمبادرات

إدارة فريق عمل المشروع والموردين ببناء على خطة المشروع المعتمدة.

تعريف ومخاطر وتحديات المشروع والتعامل معها حسب سياسات القطاع

متابعة ميزانية المشروع خلال مراحل المشروع

المساهمة في إعداد طلبات التغيير للمشروع

إعداد التقارير الدورية للمشاريع

متابعة مؤشرات الأداء لمشاريع ومبادرات القطاع

إدارة الاجتماعات بين أصحاب العلاقة

المؤهلات والخبرة

بكالوريوس أو ماجستير (إدارة المشاريع)

خبرة 4 سنوات فأكثر

رابط وطريقة التقديم

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).